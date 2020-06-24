الزمالك يقترب من ضم “بديل” طارق حامد

اقترب الزمالك من ضم لاعب وسط نادي وادي دجلة محمد عبد العاطي، في الميركاتو الصيفي 2020.

وجدد نادي الزمالك مفاوضاته مع محمد عبد العاطي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتحقيق رغبة المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون“، الذي طلب التعاقد مع لاعب وسط قوي ليكون بديلا للاعب الفريق طارق حامد.

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وتواصل المشرف على الكرة بالزمالك “أمير مرتضى منصور” مع محمد عبد العاطي، وأبلغه برغبة ناديه في التعاقد معه، ووافق اللاعب على الفور.

وطالب عبد العاطي، أمير مرتضى منصور، بإنهاء الأمر مع وادي دجلة، من أجل ارتداء قميص الزمالك خلال الموسم المقبل.

ويعد “محمد عبد العاطي” من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري خلال الموسمين الأخيرين، وحاول الأهلي ضمه، لكنه اصطدم بميول اللاعب لنادي الزمالك.

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