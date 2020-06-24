خاص | لماذا لم يظهر صالح جمعة في مران الأهلي؟

لم يظهر صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، في مران فريقه الأول الذي خاضه صباح اليوم، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثار غياب صالح جمعة تساؤل جمهور الاهلي عن سبب عدم حضوره تدريب الفريق، وهل هذا بسبب قرب رحيله خلال الميركاتو الصيفي 2020؟.

وقال مصدر بالجهاز الفني لـ”الخليج 365” أن عدم تواجد صالح جمعة في مران الفريق اليوم بسبب قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

ويقضي السويسري “رينيه فايلر” اجازة في بلاده لزيارة أسرته، والنقاش مع زوجته حول مسألة تجديد عقده مع الأهلي من عدمه.

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وأضاف المصدر: “رينيه فايلر أعطى تعليمات بعدم مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية، على أن يكتفي اللاعب بالتدريب في الجيم” وهو ما حدث بالفعل.

وتوترت علاقة صالح جمعة ورينيه فايلر بعد أن قام اللاعب بالسخرية من المدير الفني عن طريق “كوميك” خاص بمسلسل “البرنس” نشره عبر حسابه الرسمي.

ويرفض فايلر استمرار صالح جمعة مع الفريق، وطالب مسؤولي الاهلي بضرورة التخلص من اللاعب سواء عن طريق بيعه أو اعارته، راضا وجوده مع الفريق.

وخاض الاهلي مرانه الأول في “زمن كورونا” صباح اليوم على فترتين، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل.

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