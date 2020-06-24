اتحاد الكرة يعلن ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري

كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدًا لعودة المسابقات.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن المسح الطبي، شمل جميع أعضاء المنظومة التي تضم اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

وأجرى 15 ناديا من بين أندية الدوري المصري الممتاز الثمانية عشر مسحة “كورونا” لجميع العاملين والأجهزة الفنية واللاعبين” تمهيدا لبدء التدريبات والاستعداد لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم تكشف اللجنة الطبية أسماء الأشخاص الذين ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم، ويتبقى 3 أندية لم تجر المسحة الطبية للاعبيها وهو الزمالك والإسماعيلي ونادي مصر.

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وقرر “نادي مصر” التراجع عن الانسحاب من بطولة الدوري بعد أن اتخذ قرارا سابقا بالانسحاب، كما قرر إجراء المسحة الطبية الخاصة بلاعبيه وجهازه الفني على نفقته الخاصة.

وأكدت اللجنة الطبية أن الفرق الخمسة التي أجرت المسحة الطبية لفيروس كورونا في اليوم الأول نتائجها سلبية، ومن بينها النادي الأهلي الذي بدأ تدريباته اليوم، وبيراميدز الذي بدأ تدريباته أمس.

ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري المتبقية من البداية للنهاية خلال الأيام القادمة بعد تمسك الدولة بضرورة استئناف المسابقة.

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