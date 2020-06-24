ارسنال يتحول إلى مادة للسخرية بسبب “دافيد لويز”

كشف نادي آرسنال بصفة رسمية عن تجديد تعاقده مع مدافعه “دافيد لويز” لمدة موسم آخر، ليبقى لاعبًا في صفوف الجانرز، رغم كل الجدل المُثار حوله، وكوارثه التي لا تنتهي.

وكان المدافع البرازيلي هو السبب الرئيسي في خسارة النادي اللندني ضد مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي، بعد التسبب في هدفين من أهداف السكاي بلو، وخروجه مطرودًا من المباراة، على إثر تسببه في ركلة جزاء بتهور واضح، على النجم الجزائري “رياض محرز”.

وهاجت فئة كبيرة من جماهير آرسنال ضد قرار الإدارة بالتجديد للاعب تشيلسي السابق، وهو الذي لم يقدم أي شيء لآرسنال منذ التوقيع معه، قادمًا من منافس مباشر في البريميرليج.

ورغم عاصفة الانتقالات، إلا أن المدير الرياضي للمدفعجية إيدو قال في حق مواطنه “دافيد لويز” لاعب مهم حقاً بالنسبة لنا، لعب معظم مبارياتنا هذا الموسم وكان مهماً للفريق، تواصله مع الفريق داخل وخارج الملعب، إنه يساعد الجميع”.

وكان قرار آرسنال بالتجديد لصاحب الشعر الكثيف مادة للسخرية لدى باقي فرق الدوري الإنجليزي، والتي استرجعت جماهيرها عبر مواقع التواصل، مجموعة من الهفوات والأخطاء “المعتادة” للمدافع الذي يبلغ من العمر 33 عامًا.

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