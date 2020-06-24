بالصور| الأهلي ينهي مرانه الأول في زمن “كورونا” وسط غياب فايلر

أنهى فريق الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم صباح اليوم، بعد توقف دام عدة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأدى الاهلي تدريبه الأول على مرحلتين، تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، باتباع الإجراءات الاحترازية.

وظهر في مران الأهلي جميع اللاعبين بما فيهم الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول منذ أيام قليلة، ما عدا حسام عاشور الذي انتهت علاقته بالنادي، وصالح جمعة والسنغالي أليو بادجي، كما تواجد أحمد فتحي الذب رفض تجديد تعاقده وسينتقل إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي 2020.

وخضع لاعبو الاهلي وجهازه الفني والإداري لإجراء “مسحة كورونا” منذ يومين، ووافق اتحاد الكرة على بداء الفريق تدريباته عقب التأكد من سلبية عينات جميع اللاعبين.

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وقاد المدرب العام ديفيد سيزا تدريبات الأهلي في غياب المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي يقضي اجازة في بلاده.

وتم تقسيم مران الاهلي إلى مجموعتين، بدأت المجموعة الأولى التدريب في الثامنة صباحا، تلاها المجموعة الثانية في العاشرة، وانتهى المران في الثانية عشر ظهر.

ويستعد الأهلي باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كوفيد 19.

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