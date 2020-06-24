رياضة | لايبزج يجديد عقد نجم الفريق حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزج يجديد عقد نجم الفريق حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تجديد عقد لاعب خط وسطه كيفن كامبل لمدة عامين، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

ويلعب السلوفيني كامبل /29 عاما/ لفريق لايبزج منذ عام 2017، وعاد مؤخرا إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة في الكاحل، كانت قد أبعدته عن الفريق طوال ستة أشهر.

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وقال كامبل :"إنني سعيد حقا بتمديد فترة التعاقد. رغم الإصابة، أبدى النادي رغبة واضحة في استمراري بالفريق لأعوام مقبلة، وأعتقد أنني أثبتت جدارتي بدعمهم منذ عودتي."

وأضاف :"أشعر بحماس إزاء المستقبل، نتطلع إلى إنجاز الكثير وأود أن ألعب دورا في ذلك كلاعب ذو خبرة ضمن فريق يحظى بالعناصر الشابة والموهوبة."

وقال ماركوس كوريشه مدير الكرة بالنادي :"كيفن واحد من القادة الحقيقيين بفريقنا، داخل الملعب وخارجه. لقد أظهر منذ عودته من غياب طويل بسبب الإصابة، مدى أهميته بالنسبة لنا، ومدى تجسيده لطريقة اللعب التي نود تقديمها."