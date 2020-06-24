رياضة | هل أصيب وليد أزارو بفيروس كورونا؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل أصيب وليد أزارو بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري والمعار حالياً لصفوف الاتفاق السعودي، جون إدوارد، أن اللاعب سليم تماماً، ولم يتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بل يشارك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي.

وأضاف جون إدوارد في تصريحات لقناة النهار التليفزيونية، اليوم الأربعاء: "نادي الاتفاق السعودي يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب، وهناك مفاوضات جادة من أجل ذلك".

وأوضح:"الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب... كما أن وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوروبية."

وتابع: "النادي الأهلي كبير ونحترمه، وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم، بعد ختام إعارته في الاتفاق السعودي".