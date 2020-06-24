رياضة | قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إدارة ناديه بخصوص اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث تمسك بلاعبين كانت إدارة النادي تنوي رحيلهما في الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كيكي سيتين تمسك بثنائي برشلونة فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي رغم أنهما كانا على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لجوسيب بارتوميو رئيس النادي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي فوجئت بقرار كيكي سيتين بالإبقاء على الثنائي كوتينيو وديمبيلي لأن الخطة الأساسية لدى جوسيب بارتوميو كانت دخول اللاعبين في صفقات تبادلية يتم عقدها خلال الميركاتو الصيفي من أجل ضم لاعبين مثل نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.