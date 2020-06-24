الامارات | إنفانتينو: الأوضاع الصحية في الإمارات تتحسن.. و"فيفا" يرصد 150 مليون دولار لاتحادات وطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: الأوضاع الصحية في الإمارات تتحسن.. و"فيفا" يرصد 150 مليون دولار لاتحادات وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو خلال كلمته في المؤتمر الرياضي الدولي الذي عقده اتحاد الكرة اليوم الاربعاء عبر الاتصال المرئي "عن بعد" بمشاركة عالمية واسعة من الخبراء والمختصين والشخصيات الرياضية أن "المؤتمر يعد مبادرة جيدة يشكر عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم".

وقال إنفانتينو: "نأمل أن يتناول هذا المؤتمر الشكل الجديد لمستقبل كرة القدم وكيف نصنع مستقبل ولوائح جديدة للعبة بعد جائحة كورونا، وأنا أعرف بأن الأوضاع الصحية في الإمارات تتحسن وأن هناك تطورا ملحوظا في التعامل مع الجائحة، والأمور في الأمارات تكاد تكون عادية بما يسمح باستئناف النشاط الرياضي عامة وكرة القدم تحديداً".

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رصد الـ"فيفا" مبلغ 150 مليون دولار لبعض الدوريات والاتحادات لمواجهة جائحة كورونا، وقال: "نتذكر جميعا ما حدث في كأس آسيا 2019 التي نظمت بامتياز على أرض الإمارات وتفاعلنا معها ونأمل دائما العودة إلى هذه الأرض الطيبة من خلال الأحداث الرياضية".

وشدد رئيس "فيفا" بأن العالم يواجه فترة صعبة لم يكن أحدا يتوقعها، مشيرا إلى مظاهر التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة الظروف والتداعيات التي خلفتها الجائحة سواء كانت اقتصادية أو غيرها.

وختم رئيس الاتحاد الدولي: "سجلنا سابقة أولى في تاريخ كرة القدم في هذه اللحظة المهمة بأن الحياة والصحة تأتي أولا ولأجل هذه الحياة الصحية فإنه يتوجب علينا اتباع الإجراءات الصحية والبرتوكول وهناك شروط تحدد مسار استئناف اللعبة مجدداً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news