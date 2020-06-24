وولفرهامبتون يحدد سعر «خيمينيز».. وصراع ثلاثي على توقيعه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي وولفرهامبتون الإنجليزي سعر نجمه المكسيكي راؤول خيمينيز والذي يبدو في طريقه لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب موقع «جول» العالمي، فإن النادي الإنجليزي يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني مقابل الدولي المكسيكي، والذي يحظى باهتمام عدد من أندية القمة في أوروبا.
ويتواجد اسم اللاعب صاحب الـ 29 عامًا على قائمة المطلوبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي وكذلك غريمه ليفربول، بالإضافة إلى بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس.
ويرتبط «خيمينيز» مع وولفرهامبتون بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة، ما يجعل رحيله عن الفريق بيد النادي الإنجليزي، الذي سيسعى للاستفادة بأكبر قدر ممكن من صراع عمالقة أوروبا على خدمات لاعبه.
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