شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلق في مقر اتحاد الكرة اجتماع اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية، مع مدربي الدوري الممتاز، استعدادًا لاستنئاف النشاط الكروي.

وكان اتحاد الكرة قرر دعوة المديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للاجتماع مع اللجنة الخماسية، بحضور اللجنة الفنية واللجنة الطبية، بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخبات، لبحث أفضل السبل لعودة المسابقات فنيًا وتنظيميًا.

وتواصل الأندية إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك لبدء العودة إلى التدريبات، تمهيدًا لاستئناف المنافسات 25 يوليو المقبل.

وكشفت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، اليوم الأربعاء، عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ولم يشر بيان اتحاد الكرة إلى الأندية التي ظهرت بها تلك الحالات.

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انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز