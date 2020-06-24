شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل إمام محمدين عن رئاسة قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المحاسب زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أن إمام محمدين، رئيس قطاع النائين بالنادي، أحد أهم الأسماء التي أرتبطت بالنجاحات التي يحققها نادى إنبى، وأنه لن يتم التفريط فيه لأى سبب من الأسباب.

ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد السيد، أن محمدين لم يتقدم باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين كما أشيع من بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف أنه بالفعل قد حصل على موافقة مجلس إدارة النادى على تقديم عرض يليق بما يقدمه إمام محمدين، بمناسبة بلوغه سن التقاعد عن الخدمة في شركة إنبى.