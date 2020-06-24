شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل إمام محمدين عن رئاسة قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المحاسب زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أن إمام محمدين، رئيس قطاع النائين بالنادي، أحد أهم الأسماء التي أرتبطت بالنجاحات التي يحققها نادى إنبى، وأنه لن يتم التفريط فيه لأى سبب من الأسباب.
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد السيد، أن محمدين لم يتقدم باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين كما أشيع من بعض المواقع الإلكترونية.
وأضاف أنه بالفعل قد حصل على موافقة مجلس إدارة النادى على تقديم عرض يليق بما يقدمه إمام محمدين، بمناسبة بلوغه سن التقاعد عن الخدمة في شركة إنبى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل إمام محمدين عن رئاسة قطاع الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.