شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يسافر إلى برشلونة لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن سفر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى برشلونة، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات تحت إشراف الدكتور رامون كوجات، للوقوف على تفاصيل الإصابة التي يعاني منها، والمدة المتوقعه لغياب اللاعب.
من جانبه قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن إصابة أجويرو من الممكن أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، و«لكن سننتظر نتيجة الفحوصات الطبية التي سيقوم بها اللاعب».
يذكر أن سيرجيو أجويرو تعرض للإصابة في ركبته اليسرى أثناء المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، وفاز السيتي بالمباراة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.
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