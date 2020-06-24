شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يمدد عقد «لويز» وإعارة «سيبايوس» ويضم «ماري» و«سواريس» نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن حسم مصير 4 من لاعبيه، صباح اليوم الأربعاء، بعدما كشف عن تمديد عقد ديفيد لويز واستعارة داني سيبايوس، بالإضافة إلى ضم كل من سيدريك سواريس وبابلو ماري بصفة نهائية.

وأوضح النادي اللندني أن ديفيد لويز وقع على عقد جديد يمتد لموسم واحد كما سينضم كل من بابلو ماري من فلامينجو البرازيلي وسيدريك سواريس من ساوثهامبتون بعقود طويلة الأمد.

في المقابل، جاء تمديد عقد إعارة «سيبايوس» من ريـال مدريد لأرسنال حتى نهاية الموسم الجاري بعد تمديده بسبب التوقف الطويل الذي شهدته المسابقات نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال المدير الرياضي للجانرز، إيدو: «أنا سعيد حقًا لوجود هؤلاء اللاعبين في فريقنا في المستقبل، هم كانوا جزء من خططتنا الفنية طويلة الأمد التي وضعناها أنا وميكيل (أرتيتا)، وهم يمنحون الفريق التوازن الصحيح».