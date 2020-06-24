شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود وحمدي فتحي يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي بمران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل حمدي فتحي، ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي اليوم الأربعاء، على هامش مران المجموعة الثانية، التي تخوض مرانها حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس «كورونا»، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحًا، فيما بدأت الثانية المران منذ قليل، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، وتم استئناف المران وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، فيما واصل محمد محمود تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.

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