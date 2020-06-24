شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يقرر تعليق البطولات الدولية حتى 1 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تعليق جميع البطولات الدولية الى 1 سبتمبر القادم ، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادالدولى للعبة ، والذى شهد التصويت على عدة قرارات وتعديلات لبطولات عامي 2020/2021.

ومن اهم القرارات التىتم اتخاذها عودة بطولات الناشئين والشباب القارية خلال الفترة من 1 سبتمبر الى 1 أكتوبر ، على أن يكون من حق القارة إقامة البطولة او الغاؤها وفقا للوضع العام لجائحة كورونا ، إقامة بطولة العالم للشباب نهاية نوفمبر او اول ديسمبر بصربيا ، على ان تقام بطولة العالم تحت 23 سنة في فنلندا خلال الفترة من 23 الى 29 نوفمبر من العام الجارى .وفيما يخص بطولة العالم للكبار فستقام أكتوبر 2021 ، مقابل تأجيل بطولة العالم للرواد لتقام في اليونان 2021 .

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وافق الاتحاد الدولى للمصارعة على إسناد تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار التي تقام 2022، إلى مصر، وتم إعلان ذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى للعبة وجاءت موافقة الاتحاد الدولى بعد أن طلب الاتحاد المصري تنظيم البطولة، والتي تقام بعد عامين، ولم يكن قد تم الإعلان عن مكان إقامتها خلال الأشهر الماضية نظرا لتوقف النشاط، وانشغال دول العالم بفيروس كورونا.

وكان اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قرر تشكيل شركة مساهمة مع طرح أسهم للمساعدة فى إيجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد .

وقال عصام نوار، رئيس الاتحاد، إنه من المقرر إنشاء صندوق للمدربين من الأسهم التى يتم طرحها والتى يسمح فيها للمدربين واللاعبين وكل أفراد وسط المصارعة بشراء أسهم من الشركة على أن يكون الاتحاد مشارك بنصيب فى تلك الشركة.