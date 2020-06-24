شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتدرب فى «جيم الأهلي» خلال أول مران بزمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى صالح جمعة، لاعب الاهلي جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخاض صالح جمعة تدريبات في «الجيم»، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين اليوم، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. واشتملت تدريبات الفريق اليوم على جانب بدني، وخاض محمد محمود وحمدي فتحي، تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وإستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ىملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين ، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل ، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

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وضمّت المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري وايمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفي شوبير وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي وحمدي فتحي ومحمد محمود.