شكرا لقرائتكم الزمالك يستدعى رئيس الجهاز الطبى لاجتماع حسم مصير الفريق بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، من أجل حضور اجتماع مجلس إدارة النادى، من أجل الاستماع لوجهة النظر الطبية الخاصة بالمرحلة القادمة، قبل تحديد الموقف النهائى للفريق الأبيض من خوض منافسات بطولة الدورى الممتاز، من عدمه، بعد تأكيدات رئيس نادى الزمالك أن جلسة اليوم طارئة من أجل حسم موقف الفريق من استكمال الدورى والعودة للتدريبات الجماعية من عدمه.

وينتظر مجلس الزمالك، انتهاء الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من اجتماع اتحاد الكرة المقام حاليًا مع مدربى أندية الدورى الممتاز، من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأمور المختلفة الخاصة بعودة النشاط الكروى، على أن يتوجه كارتيرون عقب نهاية ذلك الاجتماع إلى منزل مرتضى منصور لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى وإلى جانب محمود شيكابالا قائد الفريق.

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وقال مرتضى منصور، إن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعه مع الفرنسى باتريس كارتيرون لاستطلاع رأيه فى إمكانية مشاركة الفريق فى الدورى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا من عدمه، وأضاف رئيس الزمالك، "القرار الذى سيقوله كارتيرون واللاعبون سيتم تطبيقه لأنهم هم الذين فى الملعب ومن يواجهون كورونا مباشرة فى الملعب".

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا فى الوقت الحالى، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، ومسؤولي لجنة المسابقات واللجنة الطبية ، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

فيما طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.