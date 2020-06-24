شكرا لقرائتكم أحمد كشري: تعيين طبيب فى أسوان لأول مرة والإدارة نفذت كل مطالبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري، حيث كان فريق أسوان يعاني من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذي تسبب في تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب.

وقال كشري في تصريحات خاصة: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم في الوقت الحالي، خاص وأن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً في مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب في أسرع وقت.

وأضاف كشري: إدارة النادي وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجاري للبقاء في الدوري الممتاز وذللت الكثير من العقبات.

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واختارت لجنة الكرة بالنادى أحمد كشري من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان حرصوا على سرعة حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء التي تنافست على تدريب أسوان بين المرشحين.

وكان مجدى عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً، "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطى دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.