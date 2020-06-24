شكرا لقرائتكم غياب أندية الإسماعيلى ودجلة عن اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب مثلى أندية الإسماعيلى و وادى دجلة، عن اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حاليًا بمقر الجبلاية، مع مدربى فرق الدورى الممتاز، من أجل بحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا، حيث كان أكد ماجد سامى مالك أندية دجلة إنه لن يسمح للمدير الفنى لفريقه بالحضور خوفًا من اصابته بفيرس كورونا فى ظل تجمع عدد كبير من المدربين، كما لم يُبدى الإسماعيلى أسبابه للغياب عن الاجتماع.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق، إلى اجتماع اتحاد الكرة بمدربى الأندية المقام حاليا بمقر اتحاد الكرة لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل.

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وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.