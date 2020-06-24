شكرا لقرائتكم بعد المسحة الأولى.. الاتحاد السكندرى يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الاتحاد السكندرى إصابة أحد لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة الأولى للاعبى الفريق.

كان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى قد قرر بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم و اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة إجراء جميع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم و الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة لمسحة طبية ، و المخصصة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا خلال اليومين القادمين بفرع النادى بسموحة ، ليكون الفريق فى حالة استعداد لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل وفقاً لما تم إعلانه من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم .



الاتحاد

و أوضح اللواء عبد الجليل بأنه قد جرت محادثات بين رئيس النادى الأستاذ محمد مصيلحى و الأستاذ عمرو الجناينى رئيس أتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم لتنفيذ هذا الإجراء قبل أستئناف الفريق للتدريبات ، كذلك قد تم التنسيق بين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق و الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد لوضع الآليات التي سيتم أتباعها لإجراء المسحة الطبية من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم وفقاً لما تم الاتفاق عليه ، و قد تم إخطار جميع أعضاء الفريق من لاعبين و جهاز فنى و إدارى و عمال للحضور و إجراء هذه المسحة الطبية

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و فقاً لتوجيهات رئيس النادى الذى شدد على أتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية قبل خوض أى تدريبات للفريق مشيراً إلى أن صحة و سلامة جميع عناصر هذه المنظومة تأتى فى مقدمة أهتمامات مجلس إدارة النادى .

و من المقرر أن يُعقد غداً الأحد إجتماعاً للجهاز الإداري و الطبي وعمال الفريق بحضور اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة ، للتنسيق و شرح جميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة ، تمهيداً لأستئناف الفريق لتدريباته، و توجيه فريق العمل بجهاز الفريق الأول لكرة القدم و العمال المساعدين لإجراء التعقيم والتطهير واستخدام المواد المخصصة لهذا الغرض من أدوات تعقيم بجميع أرجاء الملاعب و غرف خلع الملابس و الأماكن التي سيتواجد بها اللاعبون قبل و أثناء و بعد أنتهاء التدريبات .