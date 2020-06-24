شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يخوض مرانه الأول غداً بعد تأجيل مسحة كورونا الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه حدد الثالثة عصر غداً الخميس موعداً لإنطلاق أول مران للفريق استعداداً لعودة الدوري ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " تلقينا اخطاراً من إتحاد الكرة بتأجيل مسحة كورونا الثانية للفريق والتى كان محدداً لها غداً الخميس لتقام الجمعة أو السبت المقبلين مع السماح لنا بعودة التدريب فى ظل سلبية المسحة الاولى فقررنا أن يكون التجمع فى الثانية والنصف ظهر غداً على أن ينطلق المران على مجموعتين فى تمام الثالثة عصراً بحضور جميع اللاعبين".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

Advertisements

وفى وقت سابق ، أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها صباح الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة، وقال مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.