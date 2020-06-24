شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن الطوارئ وغرامات بالجملة بسبب الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على وضع بنداً فى عقود اللاعبين الجدد الذى حصل النادى على توقيعهم يحق للنادى من خلاله توقيع غرامة مالية على اللاعب حال اللاعب أو وكيله أية أمور تخص توقيعه للنادى الأبيض، وذلك من أجل التكتم حول الصفقات لحين الإعلان عنها بشكل رسمى من جانب النادى حتى لا تحدث أية مزايدات.

وفجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة قوية لجماهير الفريق فى الساعات الماضية بعدما أكد أن فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضي المشرف علي الفريق نجحوا في الحصول علي توقيع لاعبين من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأضاف أن الزمالك نجح في الحصول علي توقيع 4 صفقات سوبر حتى الآن مقدما وعد لجماهير الزمالك بأن الصفقات الأربعة الذين تم الحصول علي توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

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كما قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم في إمكانية مشاركتهم في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك: القرار الذي سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب.

كما أكد رئيس الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرارا بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز، ووجه مرتضي منصور طلب إلى سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لسداد الغرامة بدلا من إيقافه.

فيما وجه رئيس نادي الزمالك الشكر لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحرصهم علي سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادي في مواعيدها، وقال مرتضي منصور: سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .. الزمالك نادي الوطنية والكرامة.