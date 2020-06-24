شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. إكرامى الشحات يخوض آخر مباراة مع الأهلى قبل الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 1988، خاض إكرامى الشحات حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر مباراته الرسمية الأخيرة مع المارد الأحمر قبل أن يعلن اعتزال الساحرة المستديرة وكانت أمام الزمالك وخسرها الاهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج الفارس الابيض بطلا للدوري للمرة السادسة فى تاريخه بفارق الأهداف بعد أن تساوى الفريقان فى عدد النقاط برصيد "53" نقطة ضمن فاعليات الأسبوع الأخير من المسابقة ، تقدم شمس حامد للأهلى فى الدقيقة "22"، وتعادل أحمد الشاذلى قبل نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف نبيل محمود هدف البطولة فى الدقيقة "53" فى شباك إكرامى فى آخر مبارياته الرسمية مع الأهلى.

ولد إكرامى ووحش أفريقيا في 26 أكتوبر 1955، بمدينة السويس، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

انضم إكرامي أحمد الشحات للنادي الأهلي عام 1969 ولعب في فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتي تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلي عام1973 أمام الاتحاد السكندري وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير "عبده صالح الوحش" هو المدير الفني للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامي الحارس الأساسي للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً.

مع النادي الأهلي حصد وحش أفريقيا العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، كأس مصر 5 مرات، بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة .

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أما مع منتخب الفراعنة، لعب إكرامي حوالي 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم في صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامي 1980 و1984 ، اعتزل إكرامي الشحات كرة القدم بعدما حرس مرمى الأهلي في حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.

وبعد الاعتزال اتجه إكرامي للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلي لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.

وعلى الصعيد الشخصي أنجب إكرامي ثلاثة أبناء وهم أحمد إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر للناشئين والذى رحل في 4 فبراير عام ( 2006 )، وشريف إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر، وحبيبة إكرامي زوجة النجم رمضان صبحي .

عمل إكرامي أثناء تألقه مع الأهلي في التمثيل وشارك في أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب، مرسي فوق مرسي تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدي