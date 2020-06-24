شكرا لقرائتكم سر تأخر صالح جمعة عن المران الأول للنادى الأهلى عقب عودته من جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تأخر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي فى الحضور لمقر ناديه حيث وصل في تمام الساعه الحادية عشر أي بعد انتهاء موعد تدريبات المجموعه الأولي والثانية بالنادي، وفسر مصدر داخل جهاز الكرة سبب تأخر صالح كاشفا ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حاليا في سويسرا هو من طلب خوض اللاعب لمران منفرد ومنعه من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق على خلفية طلبه رحيل اللاعب منذ فترة.

وأدى صالح جمعة جلسة فى «الجيم»، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقى أفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز. وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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واشتملت تدريبات الفريق اليوم على جانب بدني، وخاض محمد محمود وحمدى فتحي، تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعي.

وضمّت المجموعة الأولى التى خاضت مران اليوم، كلا من: شريف إكرامى، على لطفي، رامى ربيعة، رمضان صبحى محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، مروان محسن، جونيور أجاي، ومحمود وحيد والعربى بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان ومحمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخرى وايمن أشرف وعلى معلول ومحمود كهربا وشادى رضوان ومحمد هانى ومصطفى شوبير وحمدى فتحى وجيرالدو وأليو بادجى وحمدى فتحى ومحمد محمود.