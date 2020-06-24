شكرا لقرائتكم مدرب دجلة يرفض نظام "المجموعات" فى التدريب الجماعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، مقترح تقسيم الفريق لمجموعات من أجل خوض التدريب الجماعى الذى عاد لأول مرة أمس الثلاثاء، بعد أزمة انتشار فيرس كورونا، وذلك بعد أن تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق وكذلك الجهاز الفنى، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية الأحد الماضي، للكشف عن الفيرس، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

وفضل نيكوديموس خوض التدريب الجماعى بشكل طبيعى مع مراعاة التباعد بين اللاعبين فى بعض الأحيان داخل الملعب، منعًا لانتشار الفيرس، مع الإهتمام بالتطهير المستمر بالكحل والمواد المطهرة.

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ومن المنتظر أن يخوض الفريق التدريب الجماعى الثانى، مساء اليوم الأربعاء، كما سيتم تحديد موعد لإجراء المسحة الطبية الثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم إصابة أى لاعب بالفيرس.

وكان المدير الفنى حرص على تهنئة اللاعبين بعودة التدريبات الجماعية من جديد، مؤكدًا لهم إنه كان مشتاق للنزول لأرض الملعب خاصة وأن فترة التوقف طالت، حيث إنها كانت من منتصف شهر مارس الماضى، ولم يتطرق الخواجة اليونانى فى حديثه مع اللاعبين حول مصير مسابقة الدورى وهل سيشارك الفريق فى المسابقة فور استئنافها من عدمه، وطالبهم بخوض تمرينات عضلية خفيفة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

ويرفض ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة عودة استئناف مسابقة الدورى بالموسم الحالى، متمسكًا بالإلغاء، قائلاً: "وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".