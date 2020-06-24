شكرا لقرائتكم الدولى لليد يستفسر عن مبررات إلغاء الاتحاد المصرى مسابقة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر الإتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى من الإتحاد المصرى عن مبررات إلغاء الإتحاد المصرى لمسابقة المحترفين هذا الموسم و الإتفاق على إنطلاق موسم جديد فى أغسطس المقبل .

ومن المنتظر أن يجهز إتحاد اليد مبررات إلغاء المسابقة ، خاصة أن الأمر جاء بموافقة الأندية التى حضرت إجتماع الأثنين لبحث تصورات عودة النشاط ، حيث وافقت الأندية بالإجماع عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور .

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أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بيانا أمس بشأن عودة نشاط اللعبة، وفقا لكل الإجراءات الاحترازية والضوابط والكود المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بداية من شهر أغسطس المقبل.

وجاء نص البيان كالتالى :

فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع الأندية بشأن مناقشة كل الإجراءات والضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد، فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية، وفى ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومراعاة للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد 2021، وكذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.