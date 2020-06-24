شكرا لقرائتكم رمضان صبحى عن النيو لوك: تغيير.. والناس قالتلى لايق عليك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي عن سر التغيير الذي بدا عليه بقصة شعر جديدة في أول مران للفريق الأحمر منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، قبل أن تسمح الدولة باستئناف الموسم الرياضي في 25 يوليو المقبل.

وقال أمير هشام الإعلامي بقناة الأهلي، أنه تحدث مع رمضان صبحي بعد مران المجموعة الأولى عن سر النيولوك الذي ظهر عليه، وقال له لاعب الأعلي أنه مجرد تغيير والجهاز الفني أعجب به، وليس له علاقة بأزمة كورونا.

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وإستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين ، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل ، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وضمّت المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري وايمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفي شوبير وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي وحمدي فتحي.