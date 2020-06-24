متى يعود أبطال أفريقيا؟.. الدوري المغربي يعطي مؤشرًا للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

جاء إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن موعد عودة النشاط الكروي في المغرب سواء فترة الإعداد من جانب، أو موعد عودة المسابقات المحلية ونهايتها في الموسم الجاري على الجانب الآخر، ليعطي مؤشرًا حول موعد إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"سبق وأن قدمت مقترحين للانتهاء من مباريات دوري الأبطال، كان أولهما لعب الدور قبل النهائي في الأسبوع الأول من أغسطس مع إقامة النهائي يوم 28 أغسطس، بينما جاء الآخر لينهي البطولة يوم 25 سبتمبر مع إقامة قبل النهائي في الأيام الأخيرة من الأسبوع الثاني للشهر نفسه.

إلا أن إعلان الاتحاد المغربي مواعيد مبارياته ونظامها جاء ليؤكد إقامة ما تبقى من البطولة الأفريقية في شهر سبتمبر، وتحديدًا في الأسبوع الثالث، في ظل الإعلان بشكل نهائي ومؤكد أن يوم 13 سبتمبر سيكون هو اليوم الختامي للبطولة المغربية.

الاتحاد المغربي اعتمد الفترة من 25 يونيو حتى 24 يوليو كإعداد للأندية بعد فترة التوقف الطويلة الحالية، على أن تقام المباريات المؤجلة في الفترة من 25 يوليو وحتى 8 أغسطس، قبل 4 أيام فقط من بداية المنافسات المتبقية في عمر المسابقة.

"سنلعب جولة كل 4 أيام، وكل جولة ستلعب على امتداد 3 أيام، وسنكون أكثر صرامة في تطبيق المواعيد"، هكذا تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي صاحب النفوذ الكبير داخل كاف لرؤوساء الأندية المغربية أمس، الثلاثاء.

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نفوذ وسلطات لقجع داخل الاتحاد الأفريقي تمكنه من معرفة القرارات الخاصة بمواعيد المسابقات القارية وما يدور حولها من نقاشات، ليصبح مؤهلًا لوضع خارطة طريق مسابقاته المحلية بدقة.

وبناء على حديث لقجع فإن البطولة المغربية تحتاج إلى 32 يومًا للانتهاء من 8 جولات متبقية في عمرها، ليصبح خط نهاية الموسم الجاري هو يوم 13 سبتمبر القادم، وهو التاريخ نفسه الذي حدده الاتحاد المغربي في بيانه الرسمي للنهاية.

ومثال على ذلك، فإن الرجاء المغربي -منافس الزمالك في قبل النهائي الأفريقية- المؤجل له 3 مباريات سيخوضها على مدار 12 يومًا في الفترة من 25 يوليو حتى 8 أغسطس، بواقع مباراة كل أربعة أيام، على أن يحتاج 32 يومًا لخوض 8 مباريات متبقية في البطولة المغربية خلال الفترة من 12 أغسطس حتى 13 سبتمبر.

المواعيد التي أعلنها الاتحاد المغربي تغلق كافة الطرق أمام إمكانية تأجيل أي مباراة في المسابقة المحلية لأيًا من المشاركين قاريًا، نظرًا لتسكين كافة الأيام في الفترة من 25 يوليو حتى 13 سبتمبر بالمباريات، وتحديد مواعيد البداية والنهاية والإعداد بدقة وصرامة.

دقة المواعيد التي حددها الاتحاد المغربي ورئيسه للبطولة ومنح الأندية فترة إعداد للموسم الجديد الذي تم إعلان يوم 12 أكتوبر موعدًا لانطلاقه، أصبح مؤشرًا للأهلي والزمالك منافسي الوداد والرجاء في قبل النهائي الأفريقي على إقامة الدور قبل النهائي بعد نهاية الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل.

وأصبح اتحاد الكرة المصري مطالبًا بمراعاة المواعيد المحتملة للبطولة الأفريقية التي لم يتم الكشف عنها رسميًا بعد من جانب كاف، أثناء تحديد خطته لاستكمال الموسم الجاري من دوري WE المصري وفقًا لقرار الحكومة المصرية.