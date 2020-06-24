نتائج اليوم الثاني للمسح.. اتحاد الكرة يعلن اكتشاف 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق".

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

جدير بالذكر أن الأندية التي أجرت المسحة الثانية هم: الاتحاد، إنبي، المقاولون، نادي مصر وسموحة.