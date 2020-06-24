الخليج 365 يتتبع (4).. أحمد عيد لم يدخل ناد المئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

يظل الحديث عن دخول أحمد عيد، نادِ المئة أم لا، مثار جدل بين اللاعب وبعض مؤرخي تاريخ الكرة في مصر في ظل عدم وجود أرشيف لأرقام اللاعب.

- نادي المئة هو نادِ شرفي يضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف فأكثر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

في 8 أكتوبر 2016، بثت فضائية صدى البلد حواراً حل فيه أحمد عيد عبد الملك، لاعب طلائع الجيش ضيفاً على الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج صدى الرياضة؛ حيث ردّ على سؤال مقدم الرنامج: لماذا لم يعتزل بعد حصوله على الدوري مع الزمالك وهو في سن الـ 34: بقول:"عندما عدت للزمالك وسجت 7 أهداف اقتربت من الوصول لنادي المئة وكنت أطمح للدخول لهذا النادي؛ خاصة أن هناك 6 لاعبين فقط به لذا فوصولي للهدف مئة يُحسب لي لذا قررت استكمال حلمي؛ خاصة وأنني سجلت 93 هدفًا، وهناك أراء تعارض ذلك وحين طلبت اتحاد الكرة بورق يُثبت لي أهدافي أخبروني أن الأرشيف قد حُرق وهذه الأهداف بخلاف 18 هدفًا لي بالبطولات الأفريقية".

في ظل عدم وجود أرشيف للكرة المصرية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ـ الذي أُسس عام 1921 ـ أصبحت بعض الأرقام التاريخية غير مُثبتة رسميًا، وهو الأمر الذي يرجعه مسؤولون بـ "الجبلاية" ـ رفضوا ذكر اسمهم، للحريق الذي طال مبناهم الواقع بجوار مبنى الاتحاد الأفريقي، في عام 2013 من قبل مجموعة نُسبت لـ "ألتراس أهلاوي" عقب إصدار حكمًا لم يُرضيهم بخصوص أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا من قبل ناديهم.

عيد بعد هذه الحلقة التي ظهر بها في فضائية صدى البلد سجل 7 أهداف بقمصان كلاً من طلائع الجيش بواقع 5 أهداف أمام "الاتحاد، الإنتاج الحربي، الشرقية، مصر المقاصة، سموحة" خلال الفترة من 17 نوفمبر 2016 حتى 3 يوليو 2017، وهدف بقميص المصري أمام مصر المقاصة وأخر بقميص الجونة في مرمى بتروجت قبل الاعتزال أي إنه وصل بذلك للهدف رقم مئة، بحسب ما أورده.

وهنا وجدنا إن أحمد عيد وأزمة دخوله نادي المئة قد تكون موضوعاً مناسباً لرابع حلقات سلسلة يلاكورة يتتبع.

أحمد عيد مثلنا تواصل مع اتحاد الكرة؛ لتعزيز موقفه أمام ما يُثار بشأن أرقامه خلال مشواره في الوسط الكروي المصري على مدار أكثر من 17 موسمًا ولكن كانت الإجابة التي تصله هي التي اعتدنا على سماعها خلال تتبعنا في الحلقات الماضية:"لايوجد أرشيف بعد حريق مقر اتحاد الكرة"، حسبما قال في اتصال هاتفي مع محرر يلا كورة.

سِجل المؤرخ الأشهر لتاريخ الكرة في مصر دكتور طارق السعيد، الذي استعان الاتحاد الدولي به لتوثيق بعض الأرقام الخاصة بتاريخ الكرة المصرية، على حد قوله في اتصال هاتفي مع مراسل يلاكورة، لم يورد كل أرقام أحمد عيد بحسب تصريحات اللاعب لنا.

دكتور طارق السعيد، دوّن على موقعه الإلكتروني "شبكة كرة القدم المصرية"، أن أحمد عيد سجّل 9 أهداف مع أسوان، 47 هدفًا مع حرس الحدود، 10 مع الزمالك و14 هدفاً مع طلائع الجيش و هدفًا مع المصري وأخر مع الجونة ـ أي أنه سجل 82 هدفاً.

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عيد لفت انتباهنا خلال المكالمة الهاتفية إلى أنه سجل 49 هدفًا بقميص حرس الحدود وليس 47 كما يُشاع:"فزنا في أحد المباريات أمام الترسانة برباعية ولكن سُجل فقط هدفًا واحدًا باسمي والهدف الثاني لم يُسجل وكذلك سجلت هدفًا في بترول أسيوط وسُجل باسم أحمد حسن مكي".

وهنا تواصلنا مع اللواء حلمي مشهور، نائب رئيس نادي حرس الحدود الذي رد بـ:"دعني في البداية ألفت نظرك إلى أن أحمد عيد هو الهداف التاريخي للنادي رفقة أحمد عبد الغني كما سجل أسرع هدف بالكونفيدرالية وفيما يخص مباراة بترول أسيوط أتذكر الواقعة ولكن الحكم هو من سجل الهدف باسم مكي في السجلات وليس النادي".

المباريات التي خاضها أحمد عيد مع أسوان، تُعد أحد أبرز أوجه الاختلاف بينه وبين المؤرخين المصريين، فيقول اللاعب الذي اعتزل عقب نهاية الموسم الماضي 2018/2019،:"لعبت بصفوف أسوان لمدة موسمين في دوري نخوض به 30 مباراة فعلى الأقل شاركت بأكثر من 50 مباراة ولكنهم يقولون 30 مباراة فقط كما أنني سجلت 11 هدفًا في الموسمين ولكنهم يحتسبون 9 فقط".

رواية أحمد عيد لا يوجد مستند يُثبت صحتها من عدمها بخلاف روايته ولكن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، خالد أبو العنين فقال خلال مكالمة هاتفية مع مراسل يلاكورة:" عيد يحتسب الأهداف التي سجلها في مباراة فاصلة بين فريقه أسوان ونظيره سوهاج ونحن لا نحتسبها لأنها كانت بين فريق في الدوري الممتاز وأخر بالدرجة الثانية على من يُشارك بالموسم التالي بالدوري".

"أسوان كان سيهبط عقب موسم 2002/2003 على ما أتذكر ولم يكن هناك ممثلاً للصعيد فأُقيمت مباراة فاصلة بينه وبين ممثل الصعيد الأخر سوهاج وسجل حينها أحمد عيد ثلاثة أهداف ولكن في شباك فريق بالدرجة الثانية بمباراة فاصلة وهي تختلف عن المباراة الفاصلة بدوري 2009 بين الأهلي والإسماعيلي فكلاهما في الدوري الممتاز".

وهنا كان علينا العودة مرة أخرى والتواصل مع عيد الذي رد بـ:"سجلت في موسمي الأول 6 أهداف وهي كالتالي: المنصورة سجلت هدفاً، أمام الإسماعيلي سجلت هدفين، ثم أمام إنبي، الكروم والاتحاد سجلت هدفًا، بينما سجلت في موسمي الثاني 5 أهداف وهم الإسماعيلي، الاتحاد، الترسانة هدف في كل مباراة ثم هدف في مباراة الدور الأول أمام البلدية وآخر في الدور الثاني وهنا لم أحتسب أهدافي في مرمى سوهاج".

وفي محاولة منا للتوصل إلى أرقام أحمد عيد مع أسوان، الذي انتقل لصفوفه موسم 2002/2003 قادمًا من فريق الزمالك تحت 23 سنة، تواصلنا عضو بمجلس إدارة نادي أسوان فأخبرنا أن الأرشيف يتواجد مع مصطفى الشرقاوي، إداري نادي أسوان،: الذي أشار في البداية إلى إنه سيمنحنا أرقام أحمد عيد مع الفريق ولكن بعد انتهاء أحد معسكرات فريقه قبل أن يتم إيقاف الدوري فظلّ يخبرنا طيلة الثلاثة أشهر الماضية بصعوبة العثور على الأرقام الخاصة باللاعب الأسبق بصفوف ناديه.

لذا كان علينا أيضًا العودة للتواصل مع اتحاد الكرة مرة أخرى للتأكد من أرقام أحمد عيد مع أسوان وكذلك حقيقة الهدفين الذي سجلهما بقميص حرس الحدود ولم يُحتسبا له ولكن لم يكن هناك رداً على سؤالنا بسبب حريق الأرشيف، الذي أُشير له أعلاه.

وبالنظر حتى إلى الأرقام التي أوردها أحمد عيد محلياً بالإضافة إلى موقع ترانسفيرماركت نجد أنه سجل في بطولة الدوري أقل من مئة هدف(11 مع أسوان، 49 مع حرس الحدود، 10 مع الزمالك، 14 مع طلائع الجيش، هدف مع المصري ومثله مع الجونة) ـ أي أنه سجل 86 هدفاً ببطولة الدوري ـلذا توجها مرة أخرى للاعب الذي أوضح أنه لا يتحدث عن تسجيله 100 هدفًا بالدوري الممتاز ولكنه يُشير إلى أنه تخطى الـ 135 هدفًا مع مختلف الفرق التي مثلها وكذلك بأهدافه مع منتخب مصر.

أحمد عيد، بالنظر لما أورده موقع الدكتور طارق السعيد فنجد أن أحمد عيد سجل 10 أهداف مع المنتخب الوطني خلال 53 مباراة، فيما أورد موقع ترانسفير ماركت تسجيله لـ 9 أهداف خلال 51 مباراة مع المنتخب.

وأورد موقع الدكتور طارق سعيد، تسجيل أحمد عيد 10 أهداف في بطولة كأس مصر بواقع "3 بقميص أسوان، 5 بقميص حرس الحدود، 2 بقميص الزمالك"، بخلاف تسجيله 17 هدفاً في بطولات الأندية القارية بواقع "13 هدفاً مع حرس الحدود و 4 مع الزمالك"، بالإضافة إلى تسجيله لـ 3 أهداف مع أهلي بني غازي الليبي في فترة احترافه بصفوفه ـ أي أنه سجل 40 هدفاً بخلاف ما سجله في بطولة الدوري وهنا تخطى المئة هدف ولكن بمختلف البطولات التي شارك بها ولكنه في الوقت ذاته لم يصل للرقم 135 هدفاً الذي أشار له أعلاه.