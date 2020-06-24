العطار يوضح.. أسباب اجتماع الاتحاد مع المدربين.. وموعد نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف وليد العطار المدير التنفيذي باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب اجتماع الجبلاية مع المديرين الفنيين للأندية، إلى جانب موقف الزمالك من إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال العطار: "أنهينا إجراء المسحة الأولى لجميع أندية الدوري الممتاز، لم يبق سوى الزمالك، الإسماعيلي ونادي مصر".

وتابع: "ناديي بيراميدز والجونة أجريا المسحة على حسابهم الخاص، كما خطابنا نادي مصر بإجراء المسحة على نفقته الخاصة، أما أزمة الزمالك فتكمن في عدم استطاعته تجميع لاعبيه، النادي الأبيض أكد أنه سيخطرنا حينما يتمكن من تجميع إجراء لاعبيه لإجراء المسحة".

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وعن أسباب اجتماع اللجنة الخماسية مع المديرين الفنيين، قال العطار: "اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين ليس لمناقشة أمر العودة من عدمه، رغبة اللجنة هي مناقشة المعوقات التي تؤرق المدربين لمحاولة حلها، بجانب عرض خطة العودة من الناحية الطبية والتأكيد على الاجراءات الاحترازية المقرر اتباعها".

وعن موعد بدء الدوري ومتى سيتم إعلان الجدول، قال المدير التنفيذي بالجبلاية: "مع بداية الاسبوع المقبل قد يتم الإعلان عن مواعيد جدول الدوري، وسيتم إخطار الأندية، وقد يتم الإعلان عن جزء جزء من مباريات الدوري".

وأتم العطار: "سيتم الإعلان عن جدول الدوري أولًا، ثم مواعيد الكأس وقد يتم تسكينها بين مباريات الدوري، على أن يتم الانتهاء من بطولة الدوري في الخامس عشر من أكتوبر".