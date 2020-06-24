تقارير: الوداد يقدم عرضًا للزمالك لضم أحداد.. وخلاف على قيمة الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب المغربي حميد أحداد والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي.

وأشارت صحيفة "الأخبار" المغربية، إلى أن الوداد دخل في صراع مع غريمه الرجاء من أجل جلب حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت الصحيفة أن إدارة الوداد برئاسة سعيد الناصيري قدمًا عرضًا للزمالك يقدر لما يقرب من 400 ألف دولار من أجل التعاقد مع أحداد، إلا أن الزمالك رفضت القيمة المادية وطالبت بالحصول على 800 ألف دولار.

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ويعتبر أحداد أحد الأعمدة الأساسية والتي ساهمت في وصول الرجاء المغربي إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب العربية خلال هذا الموسم، حيث شارك المهاجم المغربي خلال 19 مباراة سجّل من خلالها خمسة أهداف.

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت خلال الفترة الماضية أن جمال السلامي المدير الفني للرجاء طالب التعاقد مع أحداد بصورة نهائية إلا أن العائق المادي يقف أمام الفريق البيضاوي لإتمام الصفقة.

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في انتقالات صيف عام 2018، إلا أن عام المغربي الأول لم يكن موفقًا بمشاركته في 23 مباراة إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كشف في وقت سابق أنه لن يسمح مرة أخرى برحيل أي لاعب معارًا فاتحًا الباب للرحيل بصورة نهائية.