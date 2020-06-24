شاهد .. مدربو الدوري في اجتماع اتحاد الكرة

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور مدربي الدوري في اجتماعهم مع مسؤولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

وحضر مدربو الدوري الممتاز للاجتماع لتوضيح الصعوبات التي تواجههم لاستئناف النشاط مرة أخرى.

مدربي الدوري في اجتماعهم مع مسؤولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.وحضر مدربو الدوري الممتاز للاجتماع لتوضيح الصعوبات التي تواجههم لاستئناف النشاط مرة أخرى.

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