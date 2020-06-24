تعرف على أندية كورونا في الدوري

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة الأندية التي شهدت إصابات بفيروس

والأندية الأربعة هي سموحة وانبي والمقاولون والاتحاد السكندري.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم ظهور ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا في الأندية التي أجريت مسجات.

بفيروس كورونا والأندية الأربعة هي سموحة وانبي والمقاولون والاتحاد السكندري.وأعلن اتحاد الكرة اليوم ظهور ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا في الأندية التي أجريت مسجات.

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