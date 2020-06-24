كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن قرار اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية بعد اكتشاف وجود ٦ حالات كورونا بالدوري.

قال المصدر إن اتحاد الكرة سيعزل المصابين ويجري فحوصات المخالطين لهم لكن تدريبات فرقهم مستمرة ولن تتوقف.

ويجري اتحاد الكرة حالياً، اجتماعاً مع مدربي الدوري الممتاز، لأخذ مقتراحاتهم بشأن عودة منافسات كرة القدم الفترة المقبلة.

بالدوري.قال المصدر إن اتحاد الكرة سيعزل المصابين ويجري فحوصات المخالطين لهم لكن تدريبات فرقهم مستمرة ولن تتوقف.ويجري اتحاد الكرة حالياً، اجتماعاً مع مدربي الدوري الممتاز، لأخذ مقتراحاتهم بشأن عودة منافسات كرة القدم الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرار اتحاد الكرة بعد اكتشاف ٦ حالات كورونا بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.