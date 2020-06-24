حضر عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجان إدارة الدوري لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط. الكرة ولجان إدارة الدوري لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط. ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربي أندية الدوري الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة

في ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس مدرب المقاولون يحضر اجتماع مدربي الدوري مع اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.