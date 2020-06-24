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عماد النحاس مدرب المقاولون يحضر اجتماع مدربي الدوري مع اتحاد الكرة

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حضر عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد

الكرة ولجان إدارة الدوري لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط.

ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربي أندية الدوري الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة
في ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشي فيروس .

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