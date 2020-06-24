تعرف على برنامج تدريب الأهلي الأيام القادمة

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مجموعتين يوميًّا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العودة، اليوم الأربعاء، لاستئناف التدريبات على ملعبالتتش بالجزيرة. أضاف عبدالحفيظ: «هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة».
وأشار: «المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا في العاشرة والنصف صباحًا، على أن تتدرب المجموعة التي خاضت مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ».
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