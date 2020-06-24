شاهد .. كارتيرون في اجتماع اتحاد الكرة رغم غموض موقف الزمالك من استكمال الدوري

تنشر الوفد صورة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في اجتماع المديرين الفنيين باتحاد الكرة. ويستطلع اتحاد الكرة رأي مدربي الدوري الممتاز في الصعوبات التي تواجههم لاستئناف الدوري الممتاز.

اجتماع المديرين الفنيين باتحاد الكرة. ويستطلع اتحاد الكرة رأي مدربي الدوري الممتاز في الصعوبات التي تواجههم لاستئناف الدوري الممتاز.

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