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سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان يمثلان الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة

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حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وسامي مدرب الفريق لمقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية مع المدربين في الدوري الممتاز.
وتوافد عدد من مدربي الدوري الممتاز على اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الخاص بمعرفة الصعوبات أمامهم لاستئناف الدوري.
وحضر كلا من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب

الزمالك وطارق العشري مدرب المصري وحلمي طولان مدرب انبي وخالد جلال مدرب اف سي مصر وحماده صدقي مدرب سموحة وعماد النحاس مدرب المقاولون ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز.
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