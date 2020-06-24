سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان يمثلان الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة

حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وسامي مدرب الفريق لمقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية مع المدربين في الدوري الممتاز.
وتوافد عدد من مدربي الدوري الممتاز على اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الخاص بمعرفة الصعوبات أمامهم لاستئناف الدوري.
وحضر كلا من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب
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