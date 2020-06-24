صور.. إيهاب جلال يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع المدربين

وصل ايهاب جلال المدير الفني للمقاصة إلى مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع اتحاد الكرة بالمدربين.

وتوافد عدد من مدربي الدوري الممتاز على اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الخاص بمعرفة الصعوبات أمامهم لاستئناف الدوري.

وحضر كلا من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وطارق العشري مدرب المصري وحلمي طولان مدرب انبي وخالد جلال مدرب اف سي مصر وحماده صدقي مدرب سموحة وعماد النحاس مدرب المقاولون ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز.



اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الخاص بمعرفة الصعوبات أمامهم لاستئناف الدوري.وحضر كلا من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وطارق العشري مدرب المصري وحلمي طولان مدرب انبي وخالد جلال مدرب اف سي مصر وحماده صدقي مدرب سموحة وعماد النحاس مدرب المقاولون ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز.

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