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رياضة | مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة الليلة أمام ريال مايوركا في الجولة الحادية والثلاثين من "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الأربعاء عن التشكيل الذي من المحتمل أن يخوض به زيدان مباراة الليلة، والذي من المتوقع.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايروكا كالتالي : 

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حراسة المرمى : كورتوا 

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ميندي

خط الوسط : كروس - فالفيردي - مودريتش

خط الهجوم : هازارد - بنزيمة - جاريث بيل.

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