رياضة | عبد الحفيظ يكشف عن برنامج الأهلي التدريبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف عن برنامج الأهلي التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مجموعتين يوميًّا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العودة، اليوم الأربعاء، لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف مدير الكرة بأن هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة».

وأشار: «المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا في العاشرة والنصف صباحًا، على أن تتدرب المجموعة التي خاضت مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ».