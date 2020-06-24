رياضة | حضور مدربي الدوري المصري لاتحاد الكرة بتواجد عبدالحفيظ وكارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حضور مدربي الدوري المصري لاتحاد الكرة بتواجد عبدالحفيظ وكارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر عدد من المديريين الفنيين للاتحاد المصري لكرة القدم للاجتماع باللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد القرار بعودة النشاط الرياضى.

ومثل النادى الأهلي فى الاجتماع مع اتحاد الكرة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامى قمصان مدرب الفريق بينما مثل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك ومحمود فتح الله مثل نادى بيراميدز .

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وتواجد أيضًا كل من ايهاب جلال عن مصر المقاصة وعماد النحاس عن المقاولون العرب وحمادة صدقي عن سموحة وحلمى طولان عن إنبي ومحمد حليم عن حرس الحدود وخالد جلال عن نادى مصر .

وعاد اليوم النادى الأهلي للتدريبات الجماعية والذي انطلق المران في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر.

وكانت الرياضة في مصر وأغلب دول العالم توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن رئيس الوزراء عن عودة الحياة وسط الإجراءات الاحترازية.