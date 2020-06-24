رياضة | صالح جمعة يكتفي بجلسة في الجيم بعد غيابه عن المران الجماعي بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يكتفي بجلسة في الجيم بعد غيابه عن المران الجماعي بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض صالح جمعة تدريبات في «الجيم»، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين اليوم، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وكان صالح قد تأخر عن انطلاق مران المجموعة الثانية في الأهلي نحو 40 دقيقة، ليخوض تدريبات في الجيم.

واشتملت تدريبات الفريق اليوم على جانب بدني، وخاض محمد محمود وحمدي فتحي، تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.