رياضة | محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، وتواجد محمد محمود في تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر أكتوبر الماضي حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين، بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحًا، فيما بدأت الثانية المران في العاشرة والنصف، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، وتم استئناف المران وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وكان الجهاز الفني قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على مرتين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.