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رياضة | اتحاد الكرة يُعلن وجود 6 حالات ايجابية فى اليوم الثانى للمسح

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يُعلن وجود 6 حالات ايجابية فى اليوم الثانى للمسح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن وجود 6 حالات ايجابية بفيروس بعد اجراء المسحات على اللاعبين والمدربين والاداريين والعامليين .

وكشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفريق .

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انطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر.

وكانت في مصر وأغلب دول العالم توقفت بسبب انتشار ، قبل أن يعلن رئيس الوزراء عن عودة الحياة وسط الإجراءات الاحترازية.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عن إقامة التدريبات على مجموعتين، حيث شهدت المجموعة الأولى وجود كل من "شريف إكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، أحمد فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور أجايي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.

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