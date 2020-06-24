رياضة | عاجل- صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي.

ولم يتواجد صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية بالمجموعة الأولى التي أدت تدريباتها في الثامنة والنصف صباح اليوم، أو المجموعة الثانية التي تخوض التدريبات بعدها مباشرة.

واستأنف فريق الأهلي، بعد توقف النشاط الرياضي لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، قبل أن يعود شريان الحياة إلى الرياضة من جديد في أغلب دول العالم، وصدور قرار من وزارة الشباب والرياضة في مصر، بالسماح للفرق بالعودة إلى التدريبات، والتأكيد على إقامة جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة وعدم إلغائها.

ولم يشارك صالح في التدريبات الجماعية مع المجموعة الثانية وخاض تدريبا منفردا على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، بعدما حضر إلى المران متأخرًا.