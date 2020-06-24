رياضة | تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضمت هذه المجموعة كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.
واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.
وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات، التي اشتملت أيضًا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي، للاطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية.