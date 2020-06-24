رياضة | تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية قوية للمجموعة الثانية من لاعبي الفريق، التي بدأت مرانها منذ قليل على ملعب التتش بالجزيرة.

وضمت هذه المجموعة كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.

واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.

وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات، التي اشتملت أيضًا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي، للاطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية.