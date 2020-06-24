رياضة | نجم برشلونة يتوعد بحسم لقب الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتوعد بحسم لقب الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب وسط برشلونة، وصاحب هدف انتصار فريقه الصعب على أتلتيك بلباو، الكرواتي إيفان راكيتيتش، أنهم سيقاتلوا حتى النهاية، من أجل الحفاظ على اللقب الذي شدد على صعوبة الفوز به.

قال راكيتيتش في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "لقاءات مثل اليوم أمام الفريق الباسكي، تظهر لماذا "الليغا" الأفضل في العالم؟.

وتابع: "المباريات متكافئة وصعبة، واللعب أمام مدرجات خاوية لا يساعدنا، علينا الاستعداد جيداً، والحفاظ على حالة التركيز الكاملة حتى النهاية، ريال مدريد مرشح للقب معنا، لكن سنقاتل حتى النهاية".

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وأردف: "بلباو ليس بالمنافس السهل، دافع بشكل جيد جداً، افتقدنا لمزيد من الصبر، وعلينا تحسين بعض النقاط، الأمر ليس سهلاً بعد التوقف الطويل، التحسن سيكون مهماً للغاية بعد هذا الانتصار الكبير اليوم".

ويعد هذا هو أول أهداف لراكيتيتش مع "البلاوغرانا" هذا الموسم.

وقال في هذا الصدد: "أريد أن أهدي الهدف لزوجتي، ولبناتي لمساندتهن الدائمة لي، نحن في الجولة 31، وسجلت اليوم أول أهدافي في الموسم، سعيد للغاية لمساعدة الفريق".